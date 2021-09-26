إصابة وزير الدولة السعودي أحمد قطان في حادث سير بإيطاليا

أصيب وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي أحمد قطان ووالدته جراء حادث سير في مدينة ميلانو الايطالية، بحسب ما اعلنه الوزير الاحد.

وقال الوزير قطان عبر حسابه الموثق على "تويتر": "أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع"، دون تحديد موعده وملابساته.

وأضاف الوزير السعودي أن الحادث "أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم"، دون توضيح مدى خطورة حالتهما الصحية حاليا.

وختم قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، الموت حق".

أود ان اتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغاليةبعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع والذي اصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف انحاء الجسم قدر الله وما شاء فعل#الموت حق — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) September 26, 2021

ولم يقدم قطان ملابسات حول سبب تواجده في ميلانو، وتفاصيل الحادث، ولم يتسن على الفور الحصول تعقيب فوري من السلطات الإيطالية بشأن ما ذكره الوزير السعودي.

وفي فبراير/شباط 2018، صدر أمر ملكي سعودي، بتعيين قطان، وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية، بعد نحو 7 سنوات من رحلة دبلوماسية كان فيها سفيرا للمملكة بالقاهرة ومندوبها بالجامعة العربية.