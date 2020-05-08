إصابة وزير الصحة الأفغاني بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأفغانية إصابة وزير الصحة فيروز الدين فيروز بفيروس كورونا.

وقال متحدث وزارة الصحة الأفغانية، وحيد مايار، إن نتائج اختبار كورونا لدى الوزير فيروز ظهرت إيجابية، ما يعني إصابته بالفيروس.

وأضاف أن الوزير فيروز يخضع للحجر الصحي في منزله، منذ عدة أيام، وأنه يتمتع بحالة صحية جيدة.

وأشار إلى أن الفيروس أصاب حتى الآن 256 عاملا في القطاع الصحي بأفغانستان.

وحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في أفغانستان 3 آلاف و563، توفي منهم 106 أشخاص.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و918 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 270 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و345 ألفا، وفق موقع “worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس. (الأناضول)