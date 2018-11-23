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إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي قرب حدود غزة

إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي قرب حدود غزة
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