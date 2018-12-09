مدينة البصرة جنوب العراق

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة العراقية اليوم الأحد، عن إصابة 140 ألف شخص بالتسمم بسبب المياه الملوثة، وأكدت توصلها للأسباب الحقيقية لهذا التلوث.

وقال النائب الإداري لمحافظ البصرة ضرغام الأجودي خلال مؤتمر صحفي إن "محافظة البصرة سجلت إصابة أكثر من 140 ألف مواطن بحالات تسمم خلال الأشهر القليلة الماضية تزامنا مع ارتفاع نسبة ملوحة مياه شط العرب".

وأضاف أن "التلوث جاء نتيجة البكتريا وبقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية والمخلفات الكيمياوية الصناعية والنفطية، وارتفاع مستويات النترات والكبريت والإشعاع عن المستوى الطبيعي في مياه شط العرب".

وتابع: "التلوث الأخطر هو التلوث بعنصر الكادميوم الذي بلغت نسبته أكثر من 53 ضعفا عن الحد الأعلى المسموح".

وحذر الأجودي من تسبب هذا التلوث بإصابة السكان بالسرطان وهشاشة العظام والفشل الكلوي في حال التعرض له لمدة طويلة