إصابة 19 فلسطينيا وجندي اسرائيلي في مواجهات في قطاع غزة

ارشيف

أعلن الجيش الاسرائيلي ومصادر طبية فلسطينية أن 19 فلسطينيا وجنديا اسرائيليا واحدا، أصيبوا بجروح مساء الاحد خلال مواجهات جرت بين الطرفين في شمال قطاع غزة.

وجاء في بيان للجيش الاسرائيلي "جرت أعمال شغب عنيفة في شمال قطاع غزة وقام عشرات الفلسطينيين بالقاء عبوات ناسفة وإطارات مشتعلة باتجاه جنودنا".

وقال البيان إن "جنديا أصيب بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة".

وأضاف أن الجيش اطلق النار باتجاه موقعين عسكريين لحركة حماس في المنطقة نفسها.

وفي غزة اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في بيان أن 19 فلسطينيا اصيبوا بالرصاص الحي خلال هذه المواجهات.

ومنذ بدء الاحتجاجات الاسبوعية في قطاع غزة في 30 آذار/مارس 2018 سقط 250 فلسطينيا على الاقل قتلى برصاص اسرائيلي غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع اسرائيل، في حين قتل جنديان اسرائيليان منذ ذلك التاريخ.