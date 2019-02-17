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إصابة 19 فلسطينيا وجندي اسرائيلي في مواجهات في قطاع غزة

إصابة 19 فلسطينيا وجندي اسرائيلي في مواجهات في قطاع غزة
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