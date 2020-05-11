إصابة 22 شخصا في حريق ناقلة نفط اندونيسية

سمع دوي انفجارين قبل وقت قصير من اندلاع الحريق.

أصيب 22 شخصا على الأقل الاثنين بعدما اشتعلت النيران في ناقلة نفط في احد اكثر الموانئ ازدحاما في اندونيسيا، فيما يكافح عمال الانقاذ للوصول إلى عشرات المحاصرين على متن السفينة المنكوبة، حسب ما أفاد مسؤول.

وسمع دوي انفجارين قبل وقت قصير من اندلاع الحريق في ناقلة النفط "جاغ ليلا" التي يبلغ طولها 250 مترا. ولفّ دخان أسود كثيف محيطها.

وعمل رجال إطفاء على إخماد الحريق الهائل على متن السفينة التي ترفع علم إندونيسيا والتي كانت ترسو لإجراء إصلاحات في ميناء بيلاوان في سومطرة الشمالية.

وقال قائد الشرطة المحلية دايان إن عناصر أجهزة الطوارئ نقلوا 22 بحارا مصابا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن عشرات آخرين لا يزالوا محاصرين في الناقلة.

وقال دايان إنه لم تعرف بعد أسباب الانفجار والحريق، وأضاف دايان أن الحريق امتد إلى سفينة أخرى على الأقل رست بجانب ناقلة النفط بينما تسببت قوة الانفجار بأضرار طفيفة في المنازل المجاورة قرب المرفأ.

