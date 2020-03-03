إصابة 23 من أعضاء البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

أعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران إلى 77، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2336، بينهم نواب في البرلمان.

وكشف عبد الرضا مصري، نائب رئيس مجلس النواب الإيراني، عن إصابة 23 نائبا بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع “نادي الصحافيين الشباب”، التابع للتلفزيون الإيراني، الثلاثاء.

وقال مصري، إنه “حتى الآن تأكد إصابة 23 برلمانيا بفيروس كورونا”.

ولفت أيضا إلى أن النواب المذكورين لديهم علاقات وثيقة مع الشعب، وأن الفيروس ربما يكون انتشر بهذه الطريقة.

وتابع: “نوصي النواب بوقف اجتماعاتهم مع المواطنين لمنع إلحاق الضرر بهم”.

كما أوضح مصري، أن أنشطة البرلمان ستستمر، بيد أن لقاءات النواب مع المواطنين تم إلغاؤها لفترة مؤقتة.

وسبق أن أعلن أن من بين المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان “مجتبى ذو النور”، و5 أعضاء في البرلمان، ونائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، “معصومة ابتكار”، ونائب وزير الصحة إيرج حريرجي، ورئيس جامعة الطب في محافظة قم محمد رضا قدير. (رويترز)