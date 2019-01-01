إصابة 3 أشخاص بحادث طعن بمحطة قطارات فيكتوريا في مانشستر

أصيب في حادث الطعن امرأة ورجل وشرطي

قالت شرطة بريطانيا، في وقت متأخر الاثنين، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في واقعة طعن في محطة قطارات مانشستر عشية بداية العام الجديد.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت رجلا في تلك الواقعة، وأن المصابين امرأة ورجل وشرطي.

وقال شاهد لبي.بي.سي إن "منفذ واقعة الطعن في محطة فيكتوريا بمانشستر يقول إن الطعن يأتي ردا على عمليات قصف في دول أخرى".

وقالت شرطة بريطانيا إن وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في واقعة مانشستر.