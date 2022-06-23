إصابة 3 فلسطينيين بجروح إحداها خطيرة برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الدهيشة

أصيب 3 شبان فلسطينيين، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخمبيس، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، إثر مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وقالت مصادر طبية، إن 3 شبان أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة، احداهم في البطن ووصفت بالخطيرة، واصابة بالظهر واخرى في الفخذ ووصفت حالتهما بالمستقرة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الدهيشة صباح اليوم

وقالت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال قامت باغلاق الشارع الرئيسي، كما اعتلت اسطح البنايات، وقامت بحملة تفتيش لعدد من المنازل والبنايات.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حارة الولجية في مخيم الدهيشة، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات حتى الان.