إصابة 3 فلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر السبت، أن 3 أشخاص، أصيبوا بجراح، “بين خطيرة ومتوسطة” جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في تصريح مقتضب إن الفلسطينيين الثلاثة، وصلوا مستشفى “ناصر” في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، دون مزيد من التفاصيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، إن مقاتلاته بدأت في ضرب أهدافا في غزة، رداً على إطلاق 10 صواريخ من القطاع.

وأفاد مراسلون أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على العديد من مواقع التابعة للفصائل الفلسطينية، وبخاصة كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلن الجيش، في وقت سابق أن 10 قذائف أطلقت من قطاع غزة، مساء الجمعة، باتجاه مناطق محاذية له، موضحا أن نظام القبة الحديدية، اعترض 8 منها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت أن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة سيدروت، القريبة من القطاع، دون وقوع إصابات.

وذكر الموقع أيضا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات عبر الهاتف، مع رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي وقيادات عسكرية وأمنية لبحث سبل الرد، على الصواريخ.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. (الأناضول)