إصابة ثلاثة مسؤولين ايرانيين بكورونا بينهم نائبة الرئيس ووفاة رابع بالمرض

أصيبت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، بحسب ما ذكرته تقارير اعلامية الخميس.

كما أعلن عن وفاة هادي خسرو شاهي، سفير إيران السابق في الفاتيكان والرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفضلا عن مناصبه الدبلوماسية، كان هادي خسرو شاهي عالم دين وباحثا بارزا.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت تقارير ان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أصيب بفيروس كورونا.

وكانت السلطات الإيرانية اعلنت قبل ذلك أن نتائج التحاليل التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا".

وفي نفس السياق، اتخذت السلطات الإيرانية قرارا بإلغاء صلاة الجمعة غدا في طهران، بعد أن حذرت في وقت سابق من المشاركة في التجمعات التي من شأنها المساعدة في انتشار عدوى الفيروس.

