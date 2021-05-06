إصابة 4 أشخاص إثر هجوم بسكين في محطة قطارات أنفاق ببرلين

لم يتم الإعلان حتى الآن عن معلومات أكثر تفصيلا عن أعمار المصابين أو تسلسل الأحداث.

أعلنت الشرطة الألمانية صباح الخميس إصابة أربعة أشخاص جراء هجوم بسكين في إحدى محطات قطارات الأنفاق بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم إنه تم إلقاء القبض على اثنين مشتبه فيهما (16 عاما) و(20 عاما) بعد الواقعة مساء أمس الأربعاء بمحطة “لويس-لفين-شتراسه” بمنطقة “هلرسدورف” شرقي برلين.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن معلومات أكثر تفصيلا عن أعمار المصابين أو تسلسل الأحداث.