إصابة 4 من الشرطة باعتداء مسلح في الوادي الجديد جنوبي مصر

أصيب 4 عناصر في الشرطة المصرية بإطلاق نار على حاجز أمني في محافظة الوادي الجديد جنوبي مصر، حسب مصادر أمنية اليوم الثلاثاء.

وأفادت المصادر لـRT، بأن مجموعة مسلحة اقتربت من الحاجز بسيارة رباعية الدفع وأطلق عناصرها النار على الشرطة، مما أدى إلى إصابة أربعة منهم.

وكانت قوات الشرطة المصرية قد داهمت بؤرة إرهابية أمس الاثنين بادر عناصرها إلى إطلاق النار بكثافة على الشرطة، التي تعاملت معهم وقتلت سبعة منهم.

وصادرت الشرطة لدى القتلى بندقيتين آليتين، وثلاث بنادق خرطوش، وثلاث عبوات متفجرة.

RT