ارتفاع عدد الوزراء الأردنيين المصابين بكورونا الى أربعة

أعلنت الحكومة الاردنية الثلاثاء، ارتفاع عدد وزرائها المصابين بفيروس كورونا الى أربعة، وذلك مع تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية في المملكة منذ بدء الجائحة عام 2020.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية فيصل الشبول لموقع "خبرني"، ان الفحوصات اليومية التي يجريها اعضاء الحكومة ظهرت سلبية باستثناء وزيري الاستثمار خيري عمرو والاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة.

وترفع اصابة الوزيرين عدد الوزراء المصابين بالفيروس إلى 4 بعد ثبوت اصابة وزير الصحة فراس الهواري أول أمس بكورونا ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أمس الاثنين، بحسب موقع "عمون".

وقال الموقع ان الوزراء الاربعة يلتزمون الحجر المنزلي تطبيقا للبروتوكول الصحي، فيما تجرى الفحوصات للعاملين بمكاتب الوزراء الاربعة احترازيا كمخالطين.

وسجل الأردن الاثنين 11478 اصابة بكورونا في اعلى حصيلة منذ بدء الجائحة.

وارتفع إجمالي الإصابات في الأردن، حتى مساء الإثنين، إلى مليون و152 ألفا و526 إصابة، منها 13 ألفا و88 وفاة، ومليون و90 ألفا و80 حالة تعاف.

وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الأردن دخول البلاد في موجة ثالثة من الوباء، فيما توقعت وزارة الصحة بأن تبلغ الإصابات اليومية 10 آلاف.