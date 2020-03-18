إصابة 49 جنديا اميركيا بالكورونا، وواشنطن تدعو طالبان لتبادل عاجل للسجناء

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.

وفي الاثناء، اعتبر الموفد الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الأربعاء أن تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وطالبان والذي نص عليه الاتفاق بين واشنطن والمتمردين لكنه لم ينفذ، بات أمرا “عاجلا” اليوم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد ويجب أن يتم “في أقرب وقت”.

وكتب الموفد على تويتر “لم يتم الإفراج عن أي سجين رغم الالتزام الذي أعلنه الطرفان في هذا الصدد”، مؤكدا أن “فيروس كورونا يجعل عملية الإفراج عن السجناء أمرا عاجلا والوقت ينفد”.