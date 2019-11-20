إصابة 6 محتجين بمواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت

أصيب 6 محتجين لبنانيين وأوقف 11 آخرون، الثلاثاء، إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في ساحة "رياض الصلح"، وسط العاصمة اللبنانية بيروت.



وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن ساحة "رياض الصلح" شهدت اشتباكات بالأيدي بين العشرات من المحتجين وقوات مكافحة الشغب، بعد محاولة المتظاهرين اجتياز الأسلاك الشائكة، والدخول إلى ساحة مجلس النواب.



وأسفرت المواجهات عن إصابة 6 متظاهرين بجروح مختلفة، إضافة لإيقاف قوات الأمن لـ11 محتجا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.



وألقى المحتجون عبوات المياه باتجاه القوات الأمنية. (الأناضول)