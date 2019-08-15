إصابة 6 من الشرطة الأمريكية في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا

قالت وسائل إعلام أمريكية إن ستة من ضباط الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأميركية أصيبوا بتبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل.

وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال المدينة عصر الأربعاء عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط.

وقال ريتشارد روس مفوض الشرطة في فيلادلفيا: " تمكن كثيرون منهم من الفرار من النوافذ والأبواب أمام وابل الرصاص"، مضيفا: "أخشى من احتمال وجود رهائن، وسنحاول تسوية الأمر"، وأضاف أنه يعتقد أن الضابطين المحاصرين بالمنزل لم يصبهما سوء".

بدوره قال المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا إريك غريب على تويتر "يحاول الضباط التواصل مع مطلق النيران، ويناشدونه الاستسلام وعدم إحداث المزيد من الإصابات".

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل بيوتهم والابتعاد عن المكان بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية. (وكالات)