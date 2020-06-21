إصابة 6 من معاوني حملة ترامب الانتخابية بمدينة تالسا بفيروس كورونا

أصيب ستة من أعضاء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية بفيروس كورونا ووضعوا في الحجر الصحي، حسبما ذكر مسؤول في الحملة الانتخابية، اليوم السبت.

وقال تيم مورتو مدير اتصالات الحملة الانتخابية في بيان: “ستة أعضاء من الفريق ثبتت إيجابية نتائجهم من بين مئات الاختبارات التي تم إجراؤها وتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على الفور”.

ومن المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في تالسا بولاية أوكلاهوما، اليوم السبت، لحضور أول تجمع لحملة انتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأثار التجمع الكبير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تعقد الفعالية في ساحة مغطاة تسع 19 ألف شخص في ظل زيادة مخاطر انتشار العدوى بالفيروس ولا يكون ارتداء الأقنعة الواقية إلزاميا.

وأضاف أنه لن يتم السماح لأي شخص مصاب أو من اختلط به بالمشاركة في التجمع الانتخابي اليوم.

وأشار إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة جميع المشاركين في التجمع، وسيتم توزيع كمامات ومطهرات لليد. (د ب أ)