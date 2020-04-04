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إصابة 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا

منشور 04 نيسان / أبريل 2020 - 10:55
عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجيش الفرنسي ارتفعت إلى 600 حالة إصابة
عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجيش الفرنسي ارتفعت إلى 600 حالة إصابة

كشفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجيش الفرنسي ارتفعت إلى 600 حالة إصابة.

وأكد فلورانس بارلي أن تمت مؤخراً إصابة 200 جندي فرنسي بكوفيد-19، ما رفع العدد إلى 600، لكنها طمأنت الفرنسيين بأن قدرة الجيش لن تتأثّر بهذه الإصابات.

وأعلن الجيش الفرنسي، قبل يومين، عن إصابة أربعة من أفراده في غربي أفريقيا بفيروس كورونا، ثلاثة منهم أعيدوا إلى فرنسا.

وكانت القوات المسلحة الفرنسية قد بدأت منتصف شهر مارس/آذار المنصرم، عن بدئها بأوّل عمليّة نقل لمصابين بفيروس كورونا من مستشفى ميلوز شرقي البلاد إلى مستشفيين عسكريين في الجنوب؛ وذلك في وقت تتعرض العديد من مستشفيات البلاد لضغط بسبب تزايد حصيلة الإصابات والوفيات.

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