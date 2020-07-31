إصابة 7 فلسطينيين خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان

تنظم يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة “كفر قدوم”.

أصيب 7 فلسطينيين بجروح، الجمعة، إثر تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم شرقي محافظة قلقيلية مراد اشتيوي، إن “مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، وتطالب بفتح شارع رئيسي يغلقه الاحتلال منذ 16 عاما”.

وأوضح اشتيوي، للأناضول، أن “القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز في قمع المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة 7 منهم بجروح، وعشرات بحالات اختناق”.

ولفت إلى أنه تم تقديم العلاج لجميع المصابين ميدانيا.

ورشق المتظاهرون جنود الاحتلال بالحجارة، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان، وتطالب برحيل الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية، وفق شهود عيان.

وتنظم يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة “كفر قدوم”.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

