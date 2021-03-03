لحظة اعتقال منفذ عملية طعن 8 أشخاص في السويد (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ما قالت انه لحظة اعتقال الشرطة لشخص في العشرينيات من العمر أقدم الاربعاء، على طعن ثمانية أشخاص بالسكين فيما يعتقد أنه "ارهابي".

وأعلنت الشرطة السويدية في وقت سابق الأربعاء إنها تحقق في هجوم بسكين وقع في بلدة فيتلاندا الجنوبية باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة.

وأشارت الشرطة إلى أن عدة أشخاص أصيبوا، ولكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

#Suède : Huit blessés dans une attaque terroriste à #Vetlanda.

Voir le blog de la Tribune de Genève :https://t.co/WAhurZAeZv pic.twitter.com/pcmRppgrM1 — Ptolemee (@ptolemee74) March 3, 2021

وذكرت أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه عند احتجازه.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ثمانية أشخاص أصيبوا بسلاح أبيض في "هجوم إرهابي" مفترض في السويد، وان اثنين منهم في حال حرجة.



