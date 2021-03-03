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لحظة اعتقال منفذ عملية طعن 8 أشخاص في السويد (فيديو)

منشور 03 آذار / مارس 2021 - 06:40
لحظة اعتقال منفذ عملية طعن 8 أشخاص في السويد

أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ما قالت انه لحظة اعتقال الشرطة لشخص في العشرينيات من العمر أقدم الاربعاء، على طعن ثمانية أشخاص بالسكين فيما يعتقد أنه "ارهابي". 

وأعلنت الشرطة السويدية في وقت سابق الأربعاء إنها تحقق في هجوم بسكين وقع في بلدة فيتلاندا الجنوبية باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة.

وأشارت الشرطة إلى أن عدة أشخاص أصيبوا، ولكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وذكرت أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه عند احتجازه.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ثمانية أشخاص أصيبوا بسلاح أبيض في "هجوم إرهابي" مفترض في السويد، وان اثنين منهم في حال حرجة.


 

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