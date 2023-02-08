إصابتان برصاص جيش الإحتلال شرق نابلس.. وتضاعف الإنذارات بتنفيذ عمليات

أصيب شبان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي، إثر اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، عن تعرض أحد الشابين لإصابة خطيرة، وقالت، إنه تم إدخاله إلى المستشفى وهو في حالة توقف قلب وتنفس.

وأضاف البيان، إن الرصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم، مشيرا إلى أن الشاب المصاب يرقد حاليا في العناية المكثفة، بعد اجراء التدخل الطبي اللازم.

وأوضح البيان، أن الشاب الآخر تعرض لإصابتين بالرصاص الحي، في يده اليمنى، وأن حالته الآن مستقرة.

من جهة أخرى، تتخوف الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، من تصعيد محتمل في الأراضي الفلسطينية، خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصادف منتصف الشهر المقبل.

وزعمت "اسرائيل" بأن عدد الإنذارات بتنفيذ عمليات تضاعف خلال الأسابيع الأخيرة، وقالت قناة كان العبرية، أن الزيادة الحادة في الإنذارات تُعزى إلى زيادة اقتحامات الجيش لمحافظات الضفة الغربية لا سيما جنين واريحا حيث استشهد فيها 14 فلسطينيا .

وعزت قناة كان الإسرائيلية ، الزيادة الحادة في الإنذارات إلى اقتحامات الجيش الإسرائيلي المكثفة في الأسابيع الأخيرة لمحافظات الضفة الغربية، لا سيما جنين واريحا حيث استشهد فيهما 14 فلسطينيا .

ويستعد الجيش الاسرائيلي، خلال الأسبوعين المقبلين، لنشر المزيد من التعزيزات في مختلف مناطق الضفة الغربية، قبل حلول شهر رمضان، بحيث تتراوح تلك التعزيزات بين كتيبتين إلى ثلاث كتائب، بحسب تقرير "كان".

يشار إلى أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، وليام بيرنز، قد حذر خلال زيارته الأخيرة إلى "اسرائيل" قبل أسبوعين، من التوترات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، وبأنها تشبه فترة التصعيد التي سبقت الانتفاضة الثانية.