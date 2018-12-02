إضاءة أبراج الكويت بصورة بوش الأب تغضب رواد مواقع التواصل

قال ناشطون سعوديون إنه "لولا تدخل الملك فهد لما قدمت القوات الأمريكية إلى تحرير الكويت"

أضاءت أبراج الكويت الثلاثة الشهيرة، بصورة كبيرة للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، الذي توفي قبل يومين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن هذه الخطوة تأتي "عرفانا وتقديرا لجهوده الكبيرة في تحرير الكويت ودعم الحق الكويتي".

وأضيئت الأبراج أيضا بألوان العلم الأمريكي، إلى جانب العلم الكويتي.

وتسببت إضاءة الأبراج الثلاثة التي تقع على ساحل الخليج العربي، بصورة بوش، وعلم الولايات المتحدة، في غضب واسع من قبل ناشطين سعوديين.

واعتبر ناشطون سعوديون أن الكويت أظهرت ردا للمعروف الأمريكي عليها بتحريرها من الغزو العراقي، إلا أنها تجاهلت الدور السعودي الرئيسي حينها.

وقال ناشطون سعوديون إنه "لولا تدخل الملك فهد لما قدمت القوات الأمريكية إلى تحرير الكويت".

واستهجن ناشطون وضع صور بوش الأب على أبراج الكويت، مقابل عدم وضعها عند وفاة الملك فهد بن عبد العزيز.

بدورهم، رد ناشطون كويتيون بالقول إنه عند وفاة الملك فهد، أعلن الحداد الرسمي في الكويت ثلاثة أيام، ونكست الأعلام.

وأضاف ناشطون أن لا علاقة لإضاءة أبراج الكويت بصورة بوش الأب، بتفسيرات الناشطين السعوديين.