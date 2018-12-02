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إضاءة أبراج الكويت بصورة بوش الأب تغضب رواد مواقع التواصل

إضاءة أبراج الكويت بصورة بوش الأب تغضب رواد مواقع التواصل
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