إضاءة 30 ألف مصباح في لندن لأول مرة بمناسبة رمضان

البوابه - ازدانت لندن للمرة الأولى مع إضاءة 30 ألف مصباح من أضواء رمضان للمرة الأولى التي تشهد فيها مدينة أوروبية مثل هذا العرض الرمضاني الكبير.

وقام عمدة لندن صادق خان، وهو واحد من أصل 1.3 مليون مسلم في لندن يحتفلون بشهر رمضان بإشعال الأنوار الرمضانية للمرة الأولى في ميدان بيكاديللي في العاصمة البريطانية، حيث قادت المبادرة منظمة Ramadan Lights UK غير الهادفة للربح.

For the first time ever the West End is being lit up by a beautiful display of lights to mark the holy month of Ramadan ☪️✨



It was an honour to switch them on officially this evening ahead of the start of Ramadan. pic.twitter.com/t6gXpwAxiE — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) March 21, 2023

وأشارت مؤسسة المنظمة عائشة ديساي، إلى طفولتها عندما كانت في رحلة إلى وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية بعيد الميلاد بمتعة سنوية.

وبينت أنها كانت مع أختها تستلقيان في مؤخرة السيارة لمشاهدة الأضواء من خلال فتحة السقف حيث كان المشهد ساحرا .

وأكدت ديساي أنها وكمسلمة أرادت تجلب معها بعضا من هذا السحر إلى مجتمعها حيث أنه وقبل 3 سنوات بدأت تلك الرحلة بأضواء رمضان بمساندة الجهات المانحة السخية.