إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يدخل يومه الثاني

لافتة تحمل صور قيادات الاسرى في السجون الاسرائيلية

يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام والشراب، لليوم الثاني، عقب فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال، وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة.

وحسب هيئة شؤون الأسرى، فإن 150 أسيرا بدأوا إضرابهم عن الطعام في سجني “ريمون والنقب” وأطلقوا عليه اسم “معركة الكرامة 2″، على أن تنضم دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة إن الحوار بين إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة، وصل لطريق مسدود، بسبب تعنت الإدارة، ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الاستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة، والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.

ولفتت إلى أن إدارة سجون الاحتلال، لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش، وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل إلى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة هواتف عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل والإهمال الطبي بحقهم، وغيرها من المطالب.

وفي السياق، قالت قناة “ريشت كان” الإسرائيلية، إن فشل المفاوضات بين الأسرى وإدارة السجون، هو رفض الأخيرة مطالب الأسرى المتمثلة برفع العقوبات كاملة، وإعادة الزيارات للأسرى.

وأوضحت القناة، أن المطالب أدت لانفجار المفاوضات، مشيرة إلى أن ممثلين عن ما يسمى بـ”مجلس الأمن القومي”، و”الشاباك”، شاركوا في المفاوضات.

وأشارت إلى أن الطلبات الأخرى تمت الموافقة على معظمها، إلا أن طلب رفع العقوبات، والسماح بزيارة أسرى غزة، فجّر المفاوضات.(معا)