إضراب في لبنان رفضا للخفض المزمع في الرواتب

توقف العمل الخميس في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة تجاوباً مع دعوة اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة للإضراب العام أيام الثاني والثالث والرابع من أيار/ مايو الجاري رفضاً للاعتداء على حقوق العاملين في موازنة عام 2019 .

وتوقف العمل في إدارة واستثمار مرفأ بيروت، وشمل الإقفال مؤسسة كهرباء لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان والبقاع (شرق لبنان) والشمال، ومؤسسات النقل المشترك وسكك الحديد.

وكان اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قد دعا منذ يومين إلى الإضراب العام أيام الخميس والجمعة والسبت رفضاً للمس بالرواتب والتقديمات الخاصة بهم، في موازنة العام الحالي.

وكان مجلس الوزراء قد بدأ الثلاثاء الماضي بمناقشة الموازنة العامة، ويسعى مجلس الوزراء لإقرار موازنة متقشفة لخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه لبنان.

