إضراب 130 شخصا عن الطعام في سجن العقرب بمصر احتجاجا على ظروف الحبس

أكدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء في بيان أن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة مضربون عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى “الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الانسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية” للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة بجنوب العاصمة المصرية.

وقالت العفو الدولية نقلا عن “بيان أصدره السجناء من داخل محبسهم” أنه “ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 حزيران/ يونيو، قامت السلطات بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم”.

وأكدت مجدلينا مغربي نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة أن “السلطات المصرية دفعت عشرات السجناء في سجن العقرب إلى حافة الانهيار” بسبب “مزيج من ظروف الحبس القاسية ومنع زيارات الأسر”.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن “غالبية هؤلاء السجناء تعرضوا لاختفاء قسري لمدد تراوح بين 11 و155 يوما قبل أن تعترف السلطات باحتجازها لهم وتحيلهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا التي تحقق في القضايا المرتبطة بالارهاب”.

وقالت إنها أجرت مقابلات مع أسر 4 من السجناء المضربين عن الطعام الذين أفادوا بأنهم “لم يتمكنوا من رؤية ذويهم السجناء الا لبضع دقائق اثناء نقلهم في سيارات شرطة الى مقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة (شمال شرق) لاستجوابهم”.

وبحسب المنظمة فإن أسرتين أكدتا أنهما حتى “عندما تمكنتا من الحصول على تصريح بالزيارة من نيابة أمن الدولة العليا فإن سلطات السجن منعتهما (أفراد الأسرتين) من اتمام الزيارة”.

وتابعت المنظمة أن “السجناء يودعون في زنازين مزدحمة ومليئة بالذباب والناموس وحشرات أخرى وتصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى أكثر من 40 درجة في ظل عدم وجود مراوح أو تهوية”. واعتبرت مغربي أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للمعاملة القاسية وغير الانسانية التي عانى منها هؤلاء السجناء”.

وتتّهم جماعات حقوق الإنسان بانتظام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكميم المعارضة الإسلامية والعلمانية على السواء. (أ ف ب)