إطلاق أعمال قمة "العشرين" بحضور زعماء الاقتصادات الكبرى

انطلقت مساء الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أعمال قمة "مجموعة العشرين" بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل رئيس الأرجنتين الرئيس الدوري للقمة، ماوريسيو ماكري، الضيوف في مكان انعقادها بمعرض "كوستا سالغيرو".

وعقب ذلك بدأ الضيوف اجتماعًا مغلقا تحت عنوان: "مستقبل عادل ومستدام".

والقمة التي تستمر حتى السبت، تضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم، في إطار مجموعة تأسست عام 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.

وتنعقد القمة الاقتصادية العالمية، في ظل المواجهة التجارية التي تشهدها الولايات المتحدة والصين اللتين تعدان من أكبر اقتصادات العالم.

إلى جانب ذلك، يعتبر حضور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أحد الملفات المثيرة للجدل خلال القمة، بسبب قضية مقتل الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال عدد من القادة الذين سوف يلتقوا ابن سلمان على هامش أعمال القمة، إنهم سيناقشون القضية معه في لقاءاتهم.

على جانب آخر، أعلن سلاح الجو الألماني الجمعة أن عطلا في نظام الإتصالات أرغم طائرة الإيرباص التي كانت تقل المستشارة أنغيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين على الهبوط بشكل اضطراري، ما يعني تأخرها عن أعمال القمة.