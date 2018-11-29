إطلاق اسم خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن

الصحافي السعودي جمال خاشقجي

صادقت اللجنة المناطقية في واشنطن على إطلاق اسم الصحافي السعودي جمال خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية بالعاصمة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس، أن اللجنة المناطقية قررت إطلاق اسم جمال خاشقجي على جزء من شارع الذي تقع فيه السفارة السعودية بواشنطن.

ولكي يكون قرار اللجنة ملزما ينبغي مصادقته من قبل مجلس واشنطن.

وأثار مقتل خاشقجي موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، قبل أيام، إنها توصلت إلى أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” هو من أمر بقتل خاشقجي.

لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف الشهر الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي هو “رئيس فريق التفاوض معه”، وأنه تم توجيه تهما إلى 11 شخصا، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم.