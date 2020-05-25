  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. إطلاق النار على فلسطيني حاول طعن جنود بالقدس (فيديوهات)

إطلاق النار على فلسطيني حاول طعن جنود بالقدس (فيديوهات)

منشور 25 أيّار / مايو 2020 - 04:23
صحيفة “يديعوت أحرونوت” ذكرت أنه لم يصب أي جندي من شرطة الحدود
صحيفة “يديعوت أحرونوت” ذكرت أنه لم يصب أي جندي من شرطة الحدود

 ذكر تقرير إخباري أن شرطة الحدود الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني لدى محاولته تنفيذ هجوم طعن استهدف أفرادها في القدس الشرقية عصر اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه لم يصب أي جندي من شرطة الحدود.

وأشار تحقيق أولي إلى أن المهاجم جاء إلى منطقة أرمون هانتسيف، التي توجد بها نقطة مراقبة للشرطة مواجهة لحي جبل المكبر الفلسطيني بالقدس الشرقية.

وأضاف أنه لدى وصول المهاجم، استل آلة حادة حاول بها طعن أحد الضباط، وأطلقت الوحدات في مسرح الهجوم النار عليه وأصابته بجراح خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أحبطت قوة من الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية طعن في منطقة النقطة الاستيطانية حافات عاميحاي بالقرب من مستوطنة شيلو بالضفة الغربية. ووقع الحادث أثناء مواجهات اندلعت بين الجنود ومجموعة فلسطينيين حيث حاول أحدهم طعن جندي من أفراد القوة بالمنجل. وأطلق أفراد القوة النار على الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح.

يأتي ذلك في وقت يشهد توترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزامه ضم أراض فلسطينية، إضافة لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي المؤيدة لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي يطلق عليها “صفقة القرن”.

(د ب أ)

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...