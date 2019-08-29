إطلاق سراح أردني وابنه اختطفا في جنوب أفريقيا

أعلن الأردن، اليوم الخميس، إطلاق سراح اثنين من مواطنيه، هما اب وابنه، جرى اختطافها في جنوب أفريقيا، في 17 آب/ غسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة في بيان “أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة الأردنية تابعت الحادث عن كثب منذ بدايته مع السلطات المحلية هناك، وإنه وبحمد الله تم إطلاق سراحهما هذا الصباح، وأنهما الآن مع ذويهم”.

وتابع القضاة: “إن السفارة الأردنية في بريتوريا قد تابعت عملية إطلاق سراحهما طوال ليلة أمس، وأن السفير الأردني إبراهيم العواودة قد أكد أن المختطفين قد أصبحا الآن لدى ذويهما”.

وشكر القضاة السلطات المحلية في جنوب أفريقيا وسفير جنوب أفريقيا في الاْردن؛ لما أبدوه من تعاون في هذه القضية.

والمخطوفان المطلق سراحهما، أب وابنه (لم تحدد الخارجية هويتهما)، وهما من رجال الأعمال بجنوب أفريقيا، طلب خاطفهما فدية لإطلاق سراحهما، وفق ما أعلنته الخارجية سابقا.

