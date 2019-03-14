صواريخ من غزة على تل ابيب واسرائيل تتوعد وحماس تتبرأ

حماس تطلق صواريخ على تل ابيب

دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قادة الجيش الاسرائيلي للرد على قصف تل ابيب بصاروخين من غزة برأت منهما كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس التي تستولي على غزة واكدت الاخيرة ان ما جرى تزامن مع اجتماعها بالوفد الامني المصري

واخلت حماس مقراتها العسكرية ومعسكراتها الامنية فيما توعد رئيس هيئة الاركان بالرد الليلة في الوقت الذي فتحت الملاجئ العامة في فلسطين المحتلة عام 48

زعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخين على الأقل، أطلقا مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة، باتجاه مدينة "تل ابيب"، مشيراً إلى أن القبة الحديدية اعترضت أحدهما.

وعلى إثر ذلك، فقد سمعت دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق بغلاف غزة، وقد أمرت بلدية "تل أبيب" فتح جميع الملاجئ للمستوطنين الإسرائيليين، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.

وأكدت القناة 13 الاسرائيلية، أنه لا يوجد إصابات بين المستوطنين، نتيجة سقوط الصاروخيْن على "تل ابيب"، مؤكدة أن الخوف أصاب المستوطنين.

القناة السابعة الإسرائيلية، قالت: "السكان أبلغوا عن سماع أصوات انفجارات قوية في منطقة تل أبيب، ويتم فحص الأسباب".