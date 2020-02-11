إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات "الغلاف"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سقطت على السياج الحدودي بين القطاع واسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له أنّ صفارات الإنذار لم تعمل في مستوطنات غلاف قطاع غزة بالرغم من سقوط القذيفة الصاروخية.

واكدت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الصاروخ لم يتسبب باصابات او اضرار .

وزعمت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان حركة الجهاد الاسلامي تقف وراء اطلاق الصاروخ والصواريخ في الايام الاخيرة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال المؤقت نتنياهو قد هدد حركة حماس بضربة قاسية لم تتوقعها من قبل.