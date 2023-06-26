إطلاق صواريخ على مستوطنة غرب جنين (فيديو)

أعلنت مجموعة فلسطينية مسلحة عن إجراء عملية إطلاق صواريخ على مستوطنة إسرائيلية قرب جنين في شمال الضفة الغربية، ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية تفاصيل حول ذلك.

وأفادت القناة بأن مجموعة تسمى "كتيبة العياش"، التابعة لكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة "حماس")، قد نشرت مقطع فيديو على تطبيق "تلغرام" يُظهر محاولة إطلاق صاروخين من طراز قسام-1 من جنين باتجاه مستوطنة رام أون في منطقة المجلس الإقليمي جلبوع.

במערכת הביטחון בודקים תיעוד פלסטיני מאזור ג'נין של ירי רקטות לכיוון הגלבוע@ItayBlumental @gal_sade pic.twitter.com/LbcSoX17dp — כאן חדשות (@kann_news) June 26, 2023

وتحمل اللافتة التي وضعت بجانب الصاروخ العبارة: "كتيبة العياش - قصف مستوطنات غلاف جنين في مرج بن عامر بصواريخ قسام-1، الاثنين 26 يونيو/ حزيران 2023، والقادم أعظم... الضفة درع القدس".

وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية يقومون حاليًا بالتحقق من صحة ما جاء في الفيديو.

