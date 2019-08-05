إطلاق عملية للحشد والجيش لملاحقة تنظيم الدولة بالعراق

أعلن ما يعرف بـ"الحشد الشعبي" في العراق الاثنين، عن انطلاق عمليات عسكرية قال إنها تستهدف عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي ديالى ونينوى، وذلك بمشاركة قوات الجيش العراقي.

وفي بيان له، قال الحشد إن عملية "إرادة النصر الثالثة انطلقت فجر اليوم الاثنين لمداهمة وتفتيش مناطق جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول داعش وإنهاء تهديده".

وأكد البيان الحشد في بيان منفصل وصول رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الى ديالى للاشراف على العمليات العسكرية.

وقال الحشد في بيان آخر إن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وزيرا الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري ومحافظ ديالى مثنى التميمي"، يشرفون على العملية.