إطلاق نار خلال حفل موسيقي في واشنطن

أسفر اطلاق نار خلال حفل موسيقي في واشنطن عن مقتل فتى واصابة ثلاثة اشخاص اخرين بينهم شرطي، بحسب ما اعلنت الشرطة.

وقال قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي للصحافيين إن عدة أشخاص أصيبوا أثناء فرارهم عقب اطلاق النار الذي وقع في الحفل المقام في الشارع.

وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الفتى البالغ من العمر 15 عاما هو المستهدف، مضيفا أن الشرطة ضبطت سلاحين ناريين غير مرخصين في مكان قريب وكانت تبحث عن رجل يحمل سلاحا غير مرخص.

واعتبر أنه "من غير المقبول" حضور أشخاص يحملون أسلحة نارية غير مرخصة "تجمعات كبيرة في المناطق المكتظة"، مضيفا "شخص واحد يكفي ليحصل ذلك، ولسوء الحظ خسر فتى يبلغ من العمر 15 عاما حياته".

ونقل الشرطي والجريحان الآخران إلى المستشفى. وبحسب كونتي، لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار ولم يتم العثور على السلاح المستخدم.