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إطلاق نار بالقرب من وزارة الداخلية في كابول
إطلاق نار بالقرب من وزارة الداخلية في كابول
2.5
5
نشر 30 مايو 2018 - 09:43 بتوقيت جرينتش
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إطلاق نار بالقرب من وزارة الداخلية في كابول
إطلاق نار بالقرب من وزارة الداخلية في كابول
يتبع..
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التعليقات (0)
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ديليشوس
ستامبل ابون
ديغ
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