إطلاق نار داخل مقر الشرطة الوطنية الإندونيسية

أفادت وسائل إعلام بأن شخصا واحدا على الأقل قتل جراء حادث إطلاق نار وقع داخل المقر الرئيسي للشرطة الوطنية الإندونيسية في العاصمة جاكارتا.

وحسب تقارير وسائل إعلام محلية، أطلق عناصر الشرطة الرصاص على امرأة دخلت اليوم الأربعاء مقرها ويعتقد أنها حاولت تنفيذ هجوم.

وبثت قناة TV One لقطات تظهر شخصا محجبا يرتدي ملابس سوداء طويلة يدخل مقر الشرطة الوطنية، مع سماع دوي إطلاق النار في الموقع، ولم يتضح من الفيديو ما إذا كان هذا الشخص مسلحا.

وذكرت القناة أن الحادث خلف قتيلا على الأقل.

وأكدت قناتا Kompas TV وMetro TV أن الشخص الذي ظهر في الفيديو امرأة.

ولم تعلق الشرطة الإندونيسية بعد على الحادث.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إصابة 20 شخصا جراء تفجير انتحاري مزدوج نفذه زوجان أمام كاتدرائية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويسي، واعتقال 13 شخصا على الأقل في إطار التحقيقات في الاعتداء