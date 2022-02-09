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إطلاق نار على حافلة ركاب في القدس المحتله

منشور 09 شباط / فبراير 2022 - 08:19
مشهد من فيديو إطلاق نار على حافلة ركاب في القدس المحتلة
مشهد من فيديو إطلاق نار على حافلة ركاب في القدس المحتلة

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، انتشارا أمنيا على أبواب البلدة القديمة وفي شوارع القدس المحتلة والطرقات.

وجاء ذلك التطور الأمني في أعقاب اطلاق نار باتجاه حافلة إسرائيلية، بالقرب من حي الشيخ جراح في المدينة.

وأغلقت قوات الاحتلال أبواب البلدة القديمة، وانتشرت عليها خاصة باب الساهرة والعمود، ومنعت دخول وخروج المواطنين، كما شرعت بتوقيف الشبان وتحرير هوياتهم، ونصبت حواجزها ونشرت قواتها على مفارق الطرقات والشوارع بالقرب من شارع وادي الجوز والشيخ جراح وشارع رقم 1، بالتزامن مع تحليق مروحية.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها أن قواتها تقوم بالبحث عن مطلق النار.

 

 

كلمات دالة:القدس المحتلةالشيخ جراح بالقدس المحتلةحي الشيخ جراحالاحتلال الإسرائيلي

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