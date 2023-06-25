إطلاق نار على موقع عسكري اسرائيلي جنوب نابلس

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الأحد لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين كانوا يستقلون سيارة مسرعة عند مفترق مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر عبرية، أن المركبة المسرعة فتحت النار على قوة عسكرية إسرائيلية، دون وقوع إصابات تذكر.

على الفور، نشر جيش الاحتلال تعزيزات إلى المكان ونفّذ عمليات تمشيط واسعة للبحث عن المركبة.

وأشارت المصادر إلى أن "مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار قبل قليل من مركبة مسرعة تجاه قوة عسكرية في مفترق يتسهار جنوب نابلس، دون وقوع إصابات".

تزامنًا مع ذلك، قام جيش الاحتلال بعرقلة حركة المرور وتفتيش عدد من المركبات، وزاد من إجراءات التفتيش والتحقق من هويات الأشخاص في محيط بلدة بيتا ومداخل مدينة نابلس.

