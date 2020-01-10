إطلاق نار في قاعدة عسكرية في فلوريدا

تعرضت قاعدة "ماكديل" الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، الى اطلاق نار من مجهولين وفق ما أوردته صحيفة Military Times

واكد رئيس الشرطة في مقاطعة هيلسبورو (فلوريدا)، عبر صفحته في "تويتر"، النبا وقال إنه لم يقم أحد بإطلاق نار داخل أراضي القاعدة بعينها، مضيفا أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وفي وقت لاحق، أوردت قناة Fox News التلفزيونية أن القاعدة، التي تم إغلاقها على خلفية الحادث، أعيد فتحها من جديد.

وتعد قاعدة "ماكديل" مقرا للقيادة المركزية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، ويعمل فيها أكثر من 15 ألف موظف، كما تضم مساكن يعيش فيها عسكريون أمريكيون مع عائلاتهم.