  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. إطلاق نار وقذائف بالبقاع.. الجيش اللبناني يعتقل 6 متورطين

إطلاق نار وقذائف بالبقاع.. الجيش اللبناني يعتقل 6 متورطين

منشور 09 شباط / فبراير 2022 - 06:07
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

اعتقل الجيش اللبناني  خلال عمليات مداهمة 6 أشخاص على خلفية إشكال تطور إلى ​إطلاق نار​ و​قذائف​ في منطقة العاصي البقاعية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، إنه "على اثر ​إشكال​ عائلي بين شبان من "آل. ح" وشبان من "آل.ع"، تطور إلى ​إطلاق نار​ و​قذائف​ في محلة المخاضة في منطقة العاصي بالهرمل​، نفذ ​الجيش اللبناني​، بالتعاون مع ​مديرية المخابرات​، حملة مداهمات لمنازل مطلقي النار في محلة المعالي بمدينة الهرمل، حيث تم توقيف 6 أشخاص ونقلهم إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق بإشراف القضاء المختص".

كلمات دالة:الجيش اللبنانيلبنانالبقاع اللبناني

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...