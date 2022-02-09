إطلاق نار وقذائف بالبقاع.. الجيش اللبناني يعتقل 6 متورطين

اعتقل الجيش اللبناني خلال عمليات مداهمة 6 أشخاص على خلفية إشكال تطور إلى إطلاق نار وقذائف في منطقة العاصي البقاعية.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، إنه "على اثر إشكال عائلي بين شبان من "آل. ح" وشبان من "آل.ع"، تطور إلى إطلاق نار وقذائف في محلة المخاضة في منطقة العاصي بالهرمل، نفذ الجيش اللبناني، بالتعاون مع مديرية المخابرات، حملة مداهمات لمنازل مطلقي النار في محلة المعالي بمدينة الهرمل، حيث تم توقيف 6 أشخاص ونقلهم إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق بإشراف القضاء المختص".
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