إطلاق نار وقذائف بالبقاع.. الجيش اللبناني يعتقل 6 متورطين

اعتقل الجيش اللبناني خلال عمليات مداهمة 6 أشخاص على خلفية إشكال تطور إلى ​إطلاق نار​ و​قذائف​ في منطقة العاصي البقاعية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، إنه "على اثر ​إشكال​ عائلي بين شبان من "آل. ح" وشبان من "آل.ع"، تطور إلى ​إطلاق نار​ و​قذائف​ في محلة المخاضة في منطقة العاصي بالهرمل​، نفذ ​الجيش اللبناني​، بالتعاون مع ​مديرية المخابرات​، حملة مداهمات لمنازل مطلقي النار في محلة المعالي بمدينة الهرمل، حيث تم توقيف 6 أشخاص ونقلهم إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق بإشراف القضاء المختص".