إطلاق 200 صاروخ من غزة الليلة الماضية.. و"كتائب الأقصى" تحذر المستوطنين

نفذت الفصائل الفلسطينية الليلة الماضية قصفا مكثفا استهدف مناطق في مستوطنات عسقلان وأسدود وبئر السبع، وألحق أضرارا كبيرة في المنطقة الصناعية بأسدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت، منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الساعة السابعة صباح اليوم السبت، نحو 200 صاروخ من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي.

وأضاف أن 30 صاروخا سقط داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدة أكثر من 100 صاروخ.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي حريقا ضخما في المنطقة الصناعية بأسدود اندلع نتيجة قصف صاروخي نفذته الفصائل الفلسطينية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

إلى ذلك تم تشغيل صفارات الإنذار في بئر السبع والتجمعات السكنية القريبة من قطاع غزة، صباح اليوم وبعد حوالي ساعتين من الهدوء، بعد ليلة من القصف الصاروخي المكثف.

وبحسب مصادر رسمية إسرائيلية لقي 8 اشخاص حتفهم نتجية التصعيد الأخير، وهم جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة، وستة مدنيين إسرائيليين، بينهم طفلان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من2000 صاروخ انطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل منذ بدء التصعيد الأخير، واعترضت منظومة الدفاع الصاروخي نحو نصفها وسقط 350 داخل قطاع غزة.

كتائب شهداء الأقصى

أصدرت "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" بيانا، دعت فيه "إلى الانخراط في معركة الدفاع عن القدس وفلسطين"، كما دعت المستوطنين إلى الرحيل فورا

وقالت "كتائب شهداء الأقصى" في بيان إنه "على قطعان المستوطنين الرحيل فورا عن أرضنا ومقدستانا، وإلا فإنهم لن ينعموا بالأمن والأمان على أرضنا فلسطين"

وأضافت في بيانها: "نطالب القيادة الفلسطينية وإخوتنا في الأجهزة الأمنية بالإنخراط في معركة الدفاع عن القدس وفلسطين، ونؤكد على وحدة شعبنا في مقاومة الاحتلال وجرائمه"