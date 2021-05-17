إطلاق 60 صاروخ باتجاه "اسرائيل".. والاحتلال يجدد قصفه ل"غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 60 صاروخا باتجاه إسرائيل، من الساعة السابعة مساء أمس حتى الساعة السابعة صباح اليوم

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 10 صواريخ سقطت في قطاع غزة، وصدت أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" عشرات الصواريخ.

وأفاد مراسلنا في قطاع غزة بأن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم في مستوطنة إشكول المجاورة للقطاع

قصف شرق غزة

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها اليوم الاثنين للمناطق الشرقية برفح جنوب قطاع غزة، وغيرها من المناطق في القطاع.

وذكرت وسائل اعلام أن النيران اشتعلت في عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية بمنطقة زلاطة شرقي رفح جنوب قطاع غزة جراء القصف المدفعي المتواصل

كما قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الغرة في حي الصبرة ومنزل لعائلة الحداد في منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة، ومنزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

وأفادت وسائل اعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت، اليوم، مصنع "فومكو" للإسفنج بشمال قطاع غزة.

وأضافت أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت منزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بشمال قطاع غزة.