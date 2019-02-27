رامي الحمدالله: إعادة أموال المقاصة إلى إسرائيل

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطيني، رامي الحمدالله، اليوم الأربعاء، إعادة أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي بعد خصم (41 مليون شيقل).

وأضاف الحمدالله للتلفزيون الرسمي "إن القيادة اتخذت قرارا في اجتماعها في العشرين من الشهر الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم خصم اي فلس منها".

وتابع، "بالنسبة للأسرى والشهداء فهذا واجب القيادة تبنته، وبالتأكيد أعدنا هذه الأموال والقرار كان بإعادة المقاصة وبالفعل تم إعادتها بعد خصم 41 مليون و800 ألف شيقل والقرار كان بإعادة بقية أموال المقاصة".

وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال "إن إسرائيل بدأت بخصم أموال عائلات الشهداء والأسرى، وأن السلطة الفلسطينية رفضت استلام كل المقاصة.

وأضاف الشيخ في تغريدة على تويتر أن نتنياهو يذهب إلى صناديق الاقتراع على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب لقمة عيش الفلسطينيين.

وفي 17 فبراير/شباط الجاري، قرر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت" خصم 138 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تُحول للسلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في ذلك الوقت"إن الكابينت قرر خصم مبلغ 502,697,000 شيكل والتي تقدر "138 مليون دولار" من عائدات الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية وهو المبلغ الذي تحوله السلطة كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء".