إعادة افتتاح مطار كابل بشكل رسمي

أعيد افتتاح مطار العاصمة الأفغانية كابل بشكل رسمي، أمام الرحلات الداخلية والدولية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن إدارة الطيران المدني في البلاد.

وكانت مهابط الطائرات ومحطات المسافرين في مطار كابل قد أصيبت بأضرار كبيرة بسبب الفوضى في أثناء الانسحاب الأمريكي والهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب منه في 26 أغسطس الماضي.

وساعد فنيون من قطر وتركيا في إعادة تشغيل مطار كابل. وغادرت في 4 سبتمبر أولى الرحلات الداخلية من مطار العاصمة الأفغانية.

وفي 9 سبتمبر، قامت أول طائرة برحلة دولية من كابل إلى الدوحة منذ انسحاب القوات المسلحة الأمريكية، فيما هبطت في 13 سبتمبر، أول طائرة تجارية قادمة من إسلام آباد في المطار، منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان.