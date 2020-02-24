إعادة انتخاب غناسينغبي رئيسا لتوغو بأغلبية ساحقة

أشارت نتائج مبدئية أعلنتها مفوضية الانتخابات في توغو إلى أن الرئيس فوريه غناسينغبي أعيد انتخابه بعد حصوله على 72 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في البلاد يوم السبت ليمدد بذلك حكمه المستمر منذ 15 عاما وحكم أسرته الذي بدأ قبل 50 عاما عندما تولى أبوه السلطة في انقلاب وقع عام 1967.

وعلى الرغم من السخط الواسع النطاق والاحتجاجات المطالبة باستقالته واجهت المعارضة المنقسمة صعوبة في القيام بحملة مقنعة لإسقاط غناسينغبي في تلك الدولة الصغيرة الواقعة غرب أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.

وحصل أقرب منافسيه وهو رئيس الوزراء السابق جابرييل ميسان اجبيومي كودجو على 18 في المئة من الأصوات وحصل زعيم المعارضة منذ فترة طويلة جان بيير فابر على أربعة في المئة.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة. وإذا تأكد ذلك ستعطي هذه النتيجة غناسينغبي خمس سنوات أخرى في السلطة في ضربة لمحتجي المعارضة الذين تظاهروا في السنوات الأخيرة لمطالبته بالاستقالة.

واستجابة للضغط السياسي سن غناسينغبي قانونا العام الماضي قصر فترات الرئاسة على فترتين تبلغ مدة كل منهما خمس سنوات. ولكن هذا القانون لا يطبق بأثر رجعي بحيث يأخذ في اعتباره المدد الثلاث التي قضاها غناسينغبي في الرئاسة ولذلك فبإمكانه البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وأبدى بعض المراقبين السياسيين تخوفهم من أن يؤدي فوز غناسينغبي إلى اندلاع احتجاجات جديدة.

وعندما وصل غناسينغبي إلى السلطة عام 2005 بعد وفاة أبيه اندلعت احتجاجات ضخمة قوبلت بقمع عنيف من الشرطة وسقط خلالها ما لا يقل عن 500 قتيل. ووعد غناسينغبي منذ فترة طويلة بتعزيز النمو الاقتصادي وشهدت البلاد نموا اقتصاديا بلغ نحو خمسة في المئة في السنوات الأخيرة مدفوعا بالاستثمارات في قطاعي الطاقة والنقل.

ولكن الفقر المدقع والإضرابات العمالية تعيد إلى الأذهان باستمرار التحديات التي تواجهها البلاد. (رويترز)