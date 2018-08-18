ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فجر السبت، فتح أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بعد إغلاقها مساء الجمعة، حسب شهود عيان للأناضول.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مساء الجمعة، أن صلاة الفجر ستقام في الأقصى عقب إغلاقه لعدة ساعات “منعت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المصلين إلى المسجد لأداء صلاتي المغرب والعشاء”.

وأخلت الشرطة الإسرائيلية عند صلاة العشاء المواطنين بالقوة من أمام باب الأسباط، أحد أبواب “الأقصى”، واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من محيطه، كما اعتدت على طواقم صحفية.

وجاء إغلاق المسجد الأقصى بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية عصر الجمعة، أنها قتلت فلسطينيا من عرب إسرائيل(فلسطينيو الداخل) قرب المسجد الأقصى بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، والمنطقة التي أطلقت فيها النار على الشاب الفلسطيني.

كما ذكر الشهود أن الشرطة طردت عقب الحادث، عددًا كبيرًا من الفلسطينيين المتواجدين في أسواق البلدة القديمة، وأغلقت محالا تجارية قريبة من موقع الحادث.