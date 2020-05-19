إعادة فتح المسجد الأقصى بعد عيد الفطر

عمل مجلس الأوقاف على تعليق دخول المصلين بشكل كامل إلى المسجد الأقصى منذ 22 مارس آذار في إطار تدابير احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس يوم الثلاثاء إنه قرر إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر.

وأضاف المجلس في بيان "سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف".

وأوضح المجلس أن القرار جاء "في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس ولله الحمد، وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية".

وعمل مجلس الأوقاف على تعليق دخول المصلين بشكل كامل إلى المسجد الأقصى منذ 22 مارس آذار في إطار تدابير احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد أن أغلق المساجد المسقوفة في الخامس عشر من الشهر ذاته.

وقال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى لرويترز "القرار لم يتخذ بعد إذا كان سيتم فتح المساجد المسقوفة أم أن الصلاة ستكون في ساحات المسجد".

وأضاف "الأمور ستكون واضحة قبل فتح المسجد أمام المصلين بعد العيد".

وسجلت السلطات الفلسطينية‭‭‭ ‬‬‬567 إصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في مارس آذار الماضي منها 179 حالة في القدس.

