إعادة فتح الحدود الليبية التونسية بعد غلق دام 7 أشهر

أعلنت وزارة الخارجية التونسية الأربعاء الماضي، أنه “تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل الوقاية من كورونا خلال تنقلهم بين البلدين”.

قالت مصادر ليبية إن حركة العبور للمسافرين عبر المنفذين الحدوديين “رأس جدير”، و “وزان” مع تونس تم استئنافها، السبت، بعد توقف دام 7 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وفي تصريح للأناضول قال مسؤول ببلدية زوارة (الحدودية مع تونس) مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “حركة العبور استؤنفت اليوم بمعبر (رأس جدير) الحدودي مع تونس”.

وأضاف أن “مسؤولين من وزارة الداخلية الليبية أعطوا تعليماتهم ببدء حركة العبور وذلك بعد استكمال كل الإجراءات المتفق عليها مع الجانب التونسي، خاصة فيما يتعلق بتعقيم ورش السيارات والتزام المواطنين بالإجراءات”.

وأشار المصدر إلى أنه “من المتوقع أن يشهد المعبر مساء اليوم ازدحاما لحركة المسافرين خاصة المرضى لذلك كثفت الداخلية الليبية تواجدها فيه لتسهيل عملية التنقل بين البلدين”.

وفي السياق ذاته أكدت قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة) “إعادة فتح معبر (وازن ذهيبة) الحدودي في الاتجاهين وسط بروتوكول صحي مشترك للوقاية من فيروس كورونا”.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنه “تم الاتفاق مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل الوقاية من كورونا خلال تنقلهم بين البلدين”.

ووفق الخارجية التونسية يتضمن البروتوكول الصحي “إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين مع ليبيا “رأس جدير” و”ذهيبة-وازن”.

والجمعة أعلنت تونس استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا اعتبارا من الإثنين المقبل بعد توقف دام 8 أشهر.

وقالت وزارة النقل التونسية في بيان: “تبعا للاتفاق الذي تم بمقتضاه فتح الحدود البرية والجوية بين تونس وليبيا، تعلم وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر استئناف نشاط النقل الجوي بين البلدين الشقيقين ابتداء من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020”.

وأضافت الوزارة أن “عودة نشاط النقل الجوي ستتم طبقا للبرتوكول الصحي، الذي يتضمن إجراءات تيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات وكذلك الإجراءات الصحية الواجب تطبيقها من قبل المواطنين التونسيين والليبيين خلال تنقلهم بين البلدين في إطار التوقي من جائحة كورونا”.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية من كورونا أغلقت تونس مطاراتها أمام الرحلات الجوية القادمة من الخارج في 17 مارس/آذار الماضي، قبل أن تقرر استئناف تلك الرحلات بشكل جزئي اعتبارا من 27 يونيو/حزيران.

